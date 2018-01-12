Активистка FEMEN, раздевшаяся перед Лукашенко, напала на президента Чехии
Активистка движения FEMEN напала на президента Чехии Милоша Земана. Инцидент произошел на одном из избирательных участков, сообщает Aktualne.cz.
Милош Земан пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах и проголосовать, когда на него набросилась и толкнула в спину обнаженная по пояс девушка. При этом она выкрикивала оскорбления в адрес президента. Как видно на размещенном в сети видео, охранники Земана быстро скрутили девушку.
Президента также увели с участка, но спустя некоторое время он вернулся и проголосовал.
В твиттере движения FEMEN написали, что это была украинская активистка Анжелина Диаш. Напомним, 21 июля Анжелина Диаш проникла в администрацию украинского президента и, оголив грудь, попыталась помешать встрече глав Беларуси и Украины.
В Чехии 12 и 13 января проходят президентские выборы. Кроме действующего президента Милоша Земана, на главный пост в стране претендуют еще 8 человек. Основные соперники Земана — бывший глава Академии наук Чехии, выступающий как независимый кандидат Иржи Драгош, музыкант и предприниматель Михал Горачек, бывший премьер Мирек Тополанек.
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