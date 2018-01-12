Аквапарк «Лебяжий» устроит праздник для воспитанников Радошковичской школы-интерната

15 января минский аквапарк «Лебяжий» проведет новогоднюю программу для воспитанников Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Специально для них парк водных развлечений при поддержке хоккейного клуба «Динамо», футбольного клуба БАТЭ и МЧС Беларуси подготовил масштабную развлекательную программу.

Детей ждет встреча с Дедом Морозом, шоу мыльных пузырей, отдых в акватории и обед в ресторане. Сотрудники МЧС научат детей оказывать первую медицинскую помощь, звонить в службу спасения и даже дадут примерить форму настоящего спасателя.

Спортивные команды подготовили отдельный интерактив, малыши смогут поучиться играть в хоккей под присмотром тренера и познакомятся с символами звездных команд.

Все маленькие гости получат в подарок игрушки и сладости.