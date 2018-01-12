Фотофакт. Лукашенко поздравил Солодуху со званием заслуженного артиста Беларуси

/ Культура
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10 января Александр Лукашенко подписал указы о присвоении государственных наград и почетных званий представителям сфер журналистики, культуры и искусства.

За значительный личный вклад в развитие и популяризацию белорусского эстрадного искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присвоено Александру Солодухе.

12 января состоялась торжественная церемония вручения наград.

 

Фото пресс-службы президента Беларуси

 


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Тэги: эстрада заслуженный артист Персона: Александр Лукашенко Александр Солодуха

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