Фотофакт. Лукашенко поздравил Солодуху со званием заслуженного артиста Беларуси

10 января Александр Лукашенко подписал указы о присвоении государственных наград и почетных званий представителям сфер журналистики, культуры и искусства.

За значительный личный вклад в развитие и популяризацию белорусского эстрадного искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присвоено Александру Солодухе.

12 января состоялась торжественная церемония вручения наград.

Фото пресс-службы президента Беларуси