Фотофакт. Лукашенко поздравил Солодуху со званием заслуженного артиста Беларуси
10 января Александр Лукашенко подписал указы о присвоении государственных наград и почетных званий представителям сфер журналистики, культуры и искусства.
За значительный личный вклад в развитие и популяризацию белорусского эстрадного искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присвоено Александру Солодухе.
12 января состоялась торжественная церемония вручения наград.
Фото пресс-службы президента Беларуси
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