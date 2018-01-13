Видеофакт. Citroen проехал переход перед изумленными пешеходами — тремя инспекторами ГАИ

В Минске 12 января наблюдалась в чем-то курьезная, если бы это была не реальная дорога с реальными опасностями, ситуация. Водитель легкового Citroen вместо того, чтобы соблюсти правила и пропустить пересекавших улицу пешеходов, поехал себе дальше.

Но не тут-то было — этими пешеходами были трое сотрудников Госавтоинспекции, которые справедливо воспользовались своим правом и остановили нарушителя.

Видео инцидента разместил в Сети пользователь под ником Alex G. На нем видно — когда водитель движется по дороге, слева к нерегулирумому пешеходному переходу приближаются инспекторы ГАИ. Водитель преодолевает «лежачего полицейского» и почему-то не обращает внимания на переходящих улицу гаишников. Ну, а дальше, как и должно быть, разбирательство.