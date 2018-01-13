В Мозырском районе погиб провалившийся под лед подросток

За одни только сутки, 12 января, в Гомельской области утонули в водоемах два человека.

Как сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома, вечером в пятницу в Мозыре двое подростков гуляли возле водоема. Один из них, 13-летний, решил проверить крепость льда и, едва сделав несколько шагов, провалился. Приятель попытался помочь ему выбраться из ледяной воды, но силенок не хватило...

Вторая трагедия произошла в Рогачевском районе — здесь, на искусственном водоеме в полутора километрах от поселка Белицкое, днем 12 января утонул во время рыбалки пенсионер, местный житель.

На местах происшествия работали сотрудники правоохранительных ведомств, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. С учетом нынешних погодных условий органы внутренних дел рекомендуют воздержаться от прогулок по неокрепшему льду и зимней рыбной ловли.

Фото: ton-m.info