Антон Кушнир напрыгал на бронзу в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу

Олимпийский чемпион, белорус Антон Кушнир (на снимке) завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли.

Как сообщает pressball.by, он пропустил вперед лишь китайца Ци Гуанпу и россиянина Максима Бурова. Наш Максим Густик в финале был пятым. Напомним, неделю назад на этапе КМ в Москве Кушнир взял золото. В общем зачете Кубка мира белорус занимает вторую позицию — всего на два очка опережает его Буров.

В соревнованиях женщин лучшая из белорусок — Анна Гуськова (пятое место). В общем зачете Кубка мира белоруска — вторая. Олимпийская чемпионка 2014 года Алла Цупер заняла 16-е место.

Следующий этап КМ пройдет с 19 по 20 января в Лейк-Плэсиде.

Фото: tut.by