Пользователи нашли монтаж на видео Минобороны РФ с ликвидацией обстрелявших Хмеймим боевиков

Телеграм-канал Directorate 4 утверждает, что ролик Минобороны РФ с уничтожением боевиков, атаковавших базу российской авиации «Хмеймим», по неизвестным причинам был смонтирован, сообщает информагентство Росбалт.

12 января ведомство показало видео, на котором ликвидируют группу, выходящую из автобуса, чтобы пересесть в другой.

Канал предполагает, что на шестой секунде в видео была сделана склейка. Отмечается, что подходившие к автобусу люди «внезапно исчезают», а автомобиль справа меняет положение.

Возможно, военные вырезали фрагмент длительностью до 20 минут.

«Странно, что при этом служащие Минобороны не просто склеили куски разных видео, — замечают авторы публикации на Directorate 4, — а явно стремились показать на видео, что удар был нанесен именно в тот момент, когда боевики вышли из транспорта — с первого взгляда можно решить, что именно так оно и было. В общем, все это наводит на мысль о том, что что-то тут не так и Минобороны на самом деле стремится просто отчитаться уничтожением боевиков, которые якобы ответственны за атаки на Хмеймим».

Накануне сообщалось, что военные РФ уничтожили диверсантов, 31 декабря обстрелявших авиабазу в Сирии. Группа боевиков была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь». Также уничтожено место, где те собирали и хранили ударные беспилотники.

Как сообщалось, в ночь на 6 января террористы с помощью дронов пытались атаковать «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. В общей сложности к российским объектам приблизились 13 беспилотников, 10 из которых российские военные сбили.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ выдало скриншот из компьютерной игры как «неоспоримое подтверждение» помощи США террористам запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», захватившей сирийские земли.