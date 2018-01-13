Выигравший более 450 млн американец потратит их на «нечто полезное для человечества»

Джекпот американской лотереи Mega Millions достался 20-летнему жителю Флориды Шейну Мисслеру, сообщает rosbalt.ru.Размер приза — 451 млн. долларов.

Молодой человек предпочел, чтобы ему сразу предоставили выигрыш. Согласно правилам лотереи, в этом случае сумма приза значительно уменьшается, в данном случае до 282 миллионов. Забрать весь джекпот победитель мог бы, если бы согласился получать его в виде регулярных выплат в течение тридцати лет.

Американец выступил с заявлением, что потратит деньги на помощь семье, собственные увлечения, а также на «что-то полезное для всего человечества».

По словам победителя, он верит в то, что те, кто придерживается «позитивного мышления», всегда потом получают вознаграждение.