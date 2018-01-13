В Москве полицейские вымогали в ресторане скидочные карты в подарок «важным людям»

Владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов сообщил, что 12 января сотрудники отдела полиции района Кунцево задержали работников одного из его ресторанов и обещали отпустить их в обмен на скидочные карты. Об этом пишет портал meduza.io.

По словам Миронова, полицейские «забрали с кухни поваров, кондитеров и барменов» в отделение для проверки документов во время бизнес-ланча, то есть «в самое ходовое время».

По утверждению Миронова, приехавшую в отделение сотрудницу отдела кадров пригласил в кабинет замначальника отделения, майор Наиль Касимов и заявил ей, что полицейским нужны три безымянные карты со скидкой в 50% — в подарок «очень важным людям». Взамен он якобы пообещал прекратить проверку и отпустить всех сотрудников. Как следует из поста Миронова, выполнить это условие они отказались.

В результате работники ресторана оставались в отделении до 20:00. У троих из них были найдены поддельные регистрации.

Миронов заявил изданию Inc., что намерен направить обращения в прокуратуру, СК и управление собственной безопасности МВД. Муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович заявил, что депутаты спросят о случившемся начальника районного ОВД, когда тот придет к ним с отчетом на заседание совета, и пообещал также пригласить на него прокурора.

В МВД утверждения Сергея Миронова пока не прокомментировали. Издание Inc. обратилось к сотруднику дежурной части отделения, но тот отказался дать комментарий.

«Кадровик немедленно связалась со мной. Я, недолго думая, попросил ее доходчиво объяснить г-ну полицейскому, что это вообще-то уголовно-наказуемое деяние (ну смешно же, да?) и что так делать блюстителю закона не то, что не рекомендуется, а как бы запрещено вовсе. Ну в крайнем случае сказал предложить им наши стандартные скидочные карты. А 50% — это, извините, перебор», — рассказал Миронов.

На снимке — в одном из ресторанов сети «Мясо & Рыба». Фото: moscow.flamp.ru