«Цмоки» проиграли дома одному из аутсайдеров Единой лиги ВТБ «Енисею»

Второе поражение подряд потерпел минский баскетбольный клуб «Цмоки» в Единой лиге ВТБ. 13 января на своей площадке белорусская команда проиграла одному из аутсайдеров турнира красноярскому «Енисею» — 74:88 (21:19, 16:29, 21:19, 16:21).

Очки в составе хозяев набирали Девон Саддлер (19), Никита Мещеряков (14), Александр Кудрявцев (12), Дэвид Кравиш, Александр Семенюк (по 8), Филип Адамович, Кристофер Черапович (по 4), Алексей Тростинецкий (3) и Дмитрий Полещук (2).

После 11 игр белорусский клуб с четырьмя победами и семью поражениями по-прежнему занимает седьмое место среди 13 участников турнира (разница очков 786-883).

В следующем матче 28 января «Цмоки» сыграют в Риге с ВЭФом (последнее место, одна победа, восемь поражений).

Фото: bc-tsmoki.by