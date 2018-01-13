«Цмоки» проиграли дома одному из аутсайдеров Единой лиги ВТБ «Енисею»

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Второе поражение подряд потерпел минский баскетбольный клуб «Цмоки» в Единой лиге ВТБ. 13 января на своей площадке белорусская команда проиграла одному из аутсайдеров турнира красноярскому «Енисею» — 74:88 (21:19, 16:29, 21:19, 16:21).

Очки в составе хозяев набирали Девон Саддлер (19), Никита Мещеряков (14), Александр Кудрявцев (12), Дэвид Кравиш, Александр Семенюк (по 8), Филип Адамович, Кристофер Черапович (по 4), Алексей Тростинецкий (3) и Дмитрий Полещук (2).

После 11 игр белорусский клуб с четырьмя победами и семью поражениями по-прежнему занимает седьмое место среди 13 участников турнира (разница очков 786-883).

В следующем матче 28 января «Цмоки» сыграют в Риге с ВЭФом (последнее место, одна победа, восемь поражений).

Фото: bc-tsmoki.by


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Тэги: баскетбол Единая лига ВТБ Цмоки-Енисей Персона: Девон Саддлер Никита Мещеряков Александр Кудрявцев Дэвид Кравиш Александр Семенюк Филип Адамович Кристофер Черапович Алексей Тростинецкий Дмитрий Полещук Город: Минск Красноярск Рига

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