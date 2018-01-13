Фотофакт. В Запорожье родился мальчик весом более семи килограммов

В Запорожском областном перинатальном центре появился на свет мальчик весом более семи килограммов, сообщает «Алекс».

Семья, в которой родился мальчик, живет в селе Запорожец Запорожского района, на улице Запорожской, и это уже восьмой ребенок супругов. Как стало известно, семеро предыдущих детей Алексея и Натальи были девочками.

Интересно, что, по словам родителей, в их семье каждый следующий ребенок был тяжелее предыдущего. Заводить девятого ребенка в семье не планируют, утверждая, что теперь главное — поставить на ноги тех, что уже есть.

Стоит отметить, что обычный вес при рождении ребенка составляет 3600 граммов, поэтому 7-килограммовый Коля оказался настоящим гигантом.

Напомним, ранее сообщалось об отце годовалой девчушки по имени Зои и ее 36-летнем отце Шоломе Бер Соломоне — он выкладывает в Instagram фото, на которых они с дочуркой в разных забавных образах. Мужчина успешно показал, каким увлекательным может быть день, проведенный с собственным ребенком.

Фото: alextv.zp.ua