Еще одна жертва тонкого льда — в Смолевичском районе утонул 40-летний рыбак

Растет список жертв беспечности среди любителей зимней рыбалки — вчера утонул пенсионер в Рогачевском районе, а сегодня, 13 января, в Смолевичском районе спасатели извлекали из-подо льда тело еще одного рыбака.

Как сообщает Минское областное управление МЧС, воскресным полднем в службу спасения сообщили о том, что на Петровичском водохранилище провалились под лед двое рыбаков.

Прибывшим на место сотрудникам ведомства стало известно, что один из рыболовов вытащен из воды находившимися рядом людьми, а его товарищ по несчастью, увы, находится подо льдом. Спасатели извлекли тело погибшего сорокалетнего мужчины.

Сотрудники МЧС призывают граждан не выходить на лед, поскольку он очень тонок, более того — на территории столичного региона введен запрет о выходе на лед до окончания ледостава.

Фото: Минское областное управление МЧС