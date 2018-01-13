Исламские беженцы в Австрии массово переходят в христианство

В Австрии зафиксировано значительное число мусульман, принявших христианство. Три четверти из 750 крещенных в 2017 году совершеннолетних составляют выходцы из мусульманских стран, сообщает segodnya.ua со ссылкой на официальное представительство архиепископства Вены. Только в австрийской столице прошли обряд крещения 260 человек, представлявших 15 различных наций.

Фредерике Досталь, отвечающая в архиепископстве за крещение взрослых, считает несостоятельным утверждение, что мигранты меняют веру, чтобы увеличить шансы на получение убежища.

«Поскольку католическая церковь в Австрии не хочет получать псевдохристиан, мы очень строго подходим к отбору кандидатов и разрешению на обряд крещения», — отметила она.

Подготовка к крещению занимает минимум один год, который включает в себя регулярное посещение религиозных занятий и церковных служб, следования христианским нормам жизни и участие в благотворительных мероприятиях.

По данным Евростата, в 2016 году в Европу прибыло 1,2 млн соискателей убежища. Австрия в этом же году заняла пятое место в Европе, приняв 39 860 мигрантов. Впереди оказались Германия, Италия, Франция и Греция. Большую часть беженцев, осевших в Австрии в предыдущем году, составили афганцы. По данным австрийского интернет-издания OE24, в тройку также вошли выходцы из Сирии и Ирака.

Тем временем число людей, прибывающих в Германию в расчете на получение убежища, снижается второй год подряд, сообщило МВД страны. В ноябре стало известно, что властями Германии запланирована депортация сирийских беженцев.

А в начале декабря в Еврокомиссии сообщили, что готовят решение об иске к Венгрии, Польше и Чехии в Европейский суд за неисполнение решения 2015 года о переселении беженцев из Греции и Италии по квоте ЕС.

Фото: tvshow.com.ua