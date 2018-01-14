Участник игры от «Евроопта», который выиграл машину, находясь в СИЗО, все же получил свой приз

19-летний минчанин Константин Сиротко, который выиграл внедорожник в игре «Удача в придачу» от торговой сети «Евроопт», находясь в СИЗО по подозрению в угоне автомобиля, все же смог получить свой приз.

По правилам игры, обладатели главных призов должны лично явиться за своим выигрышем. В случае с Сиротко крайний срок был 12 января. Еще одним сюрпризом для молодого человека стало изменение меры пресечения — с заключения под стражу на подписку о невыезде. И Константин успел соблюсти правила и получить автомобиль — внедорожник Hyundai Creta.

«В будущем хочу открыть свой бизнес, создать семью… А первым делом — сдать на права!» — поделился планами Константин, сообщает БЕЛТА.