Более 22,7 тысячи человек выдвинуто кандидатами в депутаты местных советов

Кандидатами в депутаты местных советов, выборы которых назначены на 18 февраля, выдвинуто 22 713 человек. Депутаты будут избираться в 1309 местных советов по 18 111 округам.

По данным ЦИК, гражданами путем сбора подписей выдвинуто 16 530 человек, трудовыми коллективами — 6573, политическими партиями — 993.

Белорусская аграрная партия выдвинула кандидатами в депутаты двух человек, Белорусская партия левых «Справедливый мир» — 72, Белорусская патриотическая партия — восемь, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) — 55, Белорусская социально-спортивная партия — 7, Коммунистическая партия Беларуси — 333, Либерально-демократическая партия — 267, Объединенная гражданская партия — 78, Партия БНФ — 14, Республиканская партия труда и справедливости — 154, Социал-демократическая партия народного согласия — 3.

Официальные данные о партийном выдвижении могут быть не совсем точными, так как активисты могли выдвигаться путем сбора подписей в случае отсутствия партийных структур в регионе.

Среди выдвинутых граждан до 30 лет — 1228, граждан России — 32, депутатов действующего созыва — 10 387, женщин — 11 030.

Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить до 18 января. Предвыборная агитация начнется с момента регистрации кандидата в депутаты и продлится до 17 февраля, отмечает БелаПАН.