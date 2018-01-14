ЛДП выставила кандидатов в депутаты во всех округах Минска

Либерально-демократическая партия рассматривает выборы депутатов местных советов в качестве подготовки к президентской и парламентской кампании.

По данным Центризбиркома, ЛДП выдвинула кандидатами в депутаты местных советов 267 человек.

«Это больше в два раза, чем на предыдущих выборах. Мы выдвигали кандидатами в основном в городские или областные советы. Минск закрыт полностью по всем округам», — сообщил БелаПАН первый заместитель председателя партии Олег Гайдукевич.

Он подчеркнул, что ни одна оппозиционная политическая партия, обладающая «конструктивными силами», не выставила больше кандидатов в депутаты. «У нас интересные люди. Партия обновилась, они расскажут, какой видят Беларусь, ее дальнейший путь развития», — заявил собеседник.

27 января ЛДП намерена провести в Минске конгресс с участием своих кандидатов. «Мы представим их план действий во время избирательной кампании», — сказал политик.

«Убежден, что выборы будут и в следующем году: или парламентские, или президентские. Со стороны [председателя ЦИК Лидии] Ермошиной слышали, что нельзя совмещать две кампании в один год», — отметил Гайдукевич.