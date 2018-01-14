Дом быта горел в Березовском районе

В деревне Соколово Березовского района утром 13 января произошел пожар в деревянном здании комплексного приемного пункта бытового обслуживания населения.

Огнем повреждены перекрытие на площади 5 кв. м, внутренняя отделка в помещениях парикмахерской, котельной и склада, имущество, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Всего за минувшие сутки (с 6 часов 13 января до 6 часов 14 января) произошло 27 пожаров. За исключением новогодней ночи, это рекордный показатель в нынешнем году. С начала января произошло уже 210 пожаров, в которых погибло 32 и травмировано 22 человек, отмечает БелаПАН.