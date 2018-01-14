Понтонный мост через Припять в Житковичском районе временно разведен

Понтонный мост через Припять в Житковичском район временно разведен. Причиной стало повреждение крепления из-за интенсивного шугохода — движения по течению массы формирующегося льда.

Перевозка людей осуществляется спасательными катерами. Население ближайших районов оповещено о прекращении работы понтонной переправы. На круглосуточный режим переведена паромная переправа для легковых автомобилей в районе деревни Снядин Петриковского района.

Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М-10) — Калинковичи (Р-131) — Мозырь (Р-36) — Лельчицы (Р-128) — Туров и через Житковичи (М-10) — Пинск (Р-6) — Столин (Р-88) — Давид-Городок — Туров.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны, работу понтонного моста планируется восстановить в течение дня.

Понтонный мост в Житковичском районе был наведен специалистами Минобороны и МЧС 10 декабря в качестве временной замены стационарному мосту через Припять, движение по которому было прекращено в виду повреждения конструкции.