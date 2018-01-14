Более 300 человек прошли тренинги ОГП при подготовке к местным выборам

Объединенная гражданская партия на местных выборах, которые состоятся 18 февраля, собирает «факты и доказательства» их несоответствия стандартам БДИПЧ ОБСЕ.

«Выборы проходят по старому сценарию, когда властям важно не как голосует, а как считают голоса», — заявил БелаПАН председатель ОГП Анатолий Лебедько.

Политик сообщил, что тренинги партии касательно участия в местных выборах прошло более 300 человек. «Опыт люди могут приобретать, если они что-то делают. Мы более 300 человек пропустили через тренинги, это бесследно не проходит. Общение с людьми на улице — также колоссальный опыт, его просто так не приобретешь», — отметил собеседник.

Лебедько также сообщил, что партия «существенно пополнила» электронную базу данных своих сторонников. «Из нее мы можем черпать людей, которые могут быть волонтерами наших кампаний», — сказал он.

«Пока не было агитационной кампании, но мы уже показали, что у нас есть целый ряд известных лиц в регионах. Власти не понимают, что имидж и репутация не создаются по щелчку пальца и не фиксируются подписью под декретом. Это надо нарабатывать годами, а то и десятилетиями», — заявил Лебедько.