МАЗ Сергея Вязовича занял шестое место на седьмом этапе «Дакара-2018»

Белорусские экипажи с переменным успехом преодолели седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2018». Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович показал на финише шестое время, тогда как два других белорусских экипажа столкнулись с серьезными проблемами на трассе.

Седьмой спецучасток длиной 313 км был марафонским: после изнурительного ралли-заезда экипажи отправились в закрытый парк, куда запрещен въезд машинам технической поддержки.

Маршрут проходил в основном в гористой местности, гонщики также проехали вдоль озера Титикака. Было и несколько отрезков с огромными лужами, после которых грузовики покрылись слоем грязи.

Сергей Вязович преодолел спецучасток ровно за 4 часа 20 минут, заняв шестое место. Первым оказался голландец Тони ван Генугтен на Iveco, который опередил белорусов на 9 минут. В генеральной классификации мазовский экипаж занимает третью строчку, проигрывая лидеру гонки — Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастер» — 2 часа 49 минут.

«Первый марафонский этап оказался непростым для белорусской команды. Сергей Вязович показал высокий результат, но почувствовал легкое недомогание, а уже в закрытом парке у него поднялась температура, — пояснили в компании velcom, которая обеспечивает команде мобильной связью. — Александр Василевский на скорости попал в промоину и сильно повредил автомобиль. Алексей Вишневский также столкнулся с проблемами в начале спецучастка, устранив которые направился помогать партнеру по команде».

Восьмой этап приведет гонщиков в боливийский город Туписа. Спецучасток протяженностью 381 км пройдет в горах: экипажи ожидают серпантин, каменистые участки и коварные дюны.