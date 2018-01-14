МИД Польши: посол в Беларуси Конрад Павлик завершает дипмиссию по собственному желанию

Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершит дипмиссию в конце января. Это решение не имеет политической подоплеки. Об этом Польскому агентству печати сообщил руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт.

Как отметил Ломпарт, решение по данному делу принял бывший глава МИД Витольд Ващиковски по просьбе самого Павлика. Тем самым МИД Польши опровергает сообщения СМИ о том, что решение об отзыве Павлика принял новый министр иностранных дел Яцек Чапутович, назначенный на этот пост 9 января.

Руководитель пресс-службы МИД заверил, что приоритетом внешнеполитического ведомства Польши «было и остается» обеспечение соблюдения прав польского национального меньшинства в Беларуси, в т.ч. доступа к культуре и образованию на национальном языке, а также легализация всех организаций польского национального меньшинства.

Конрад Павлик занимает должность посла Польши в Беларуси с марта 2016 года. В 2014-2015 гг. был заместителем министра иностранных дел, ответственным за восточную политику, диаспору и сотрудничество в целях развития. С февраля 2012 г. работал в Восточном департаменте МИД, которым руководил с июня 2014 г. Павлик выполнял также функции уполномоченного министра иностранных дел по вопросам Восточного партнерства.