Минувшие ночи оказались самыми холодными нынешней зимой

В эти выходные впервые нынешней зимой ночная температура воздуха на территории Беларуси опустилась ниже 10 градусов мороза, сообщает БелаПАН.

В ночь на 13 января в районе метеостанции в Березинском заповеднике (Витебская область) воздух охладился до минус 11,4 градуса. В Докшицах (Витебская область) было минус 10,8, Ошмянах (Гродненская область) — 10,6, Горках (Могилевская область) — 10,3, Вилейке (Минская область) —10,2 градуса ниже нуля.

В ночь на 14 января холоднее всего было в Бобруйске (Могилевская область) — 11,3 градуса мороза, а Витебск стал первым областным центром, где ночная температура упала до минус 10.

На 15 января прогнозируется до 14 градусов мороза в ночные и утренние часы, во второй половине дня температура поднимется до минус 4-9 градусов.