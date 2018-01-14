В аэропорту Трабзона самолет выехал за полосу и скатился с обрыва

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 14 января в аэропорту турецкого города Трабзон.

«Боинг 737-800» турецкой авиакомпании Pegasus, прилетевший в Трабзон из Анкары, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился с обрыва, застряв на склоне над Черным морем.

На борту самолета было 162 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

Причины ЧП выясняются. Аэропорт к настоящему времени возобновил работу.