В аэропорту Трабзона самолет выехал за полосу и скатился с обрыва
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Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 14 января в аэропорту турецкого города Трабзон.
«Боинг 737-800» турецкой авиакомпании Pegasus, прилетевший в Трабзон из Анкары, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился с обрыва, застряв на склоне над Черным морем.
На борту самолета было 162 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.
Причины ЧП выясняются. Аэропорт к настоящему времени возобновил работу.
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