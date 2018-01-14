Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки с общего старта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Йоханнес Бё допустил один промах на четырех огневых рубежах и выиграл 4,5 секунды у занявшего второе место француза Мартена Фуркада. При этом Фуркад пробежал два штрафных круга. Третьим стал еще один француз Антонин Гигонна, отстрелявшийся чисто.

Всего в гонке приняли участие 30 биатлонистов. Белорусские спортсмены в это число не попали.

Этап в Рупольдинге завершится сегодня женским масс-стартом, в котором примут участие три белоруски — Дарья Домрачева (13-й номер), Ирина Кривко (17) и Надежда Скардино (19).