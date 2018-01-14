Дарья Домрачева стала шестой в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку с общего старта, которая прошла 14 января в немецком Рупольдинге и закрыла программу пятого этапа Кубка мира.

Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (+0,8), третье — Вероника Виткова (+4,6) из Чехии. Каждая из трио лидеров допустили на огневых рубежах по два промаха.

Лучшей из белорусок стала Дарья Домрачева — 6-е место (+23,7). Дарья Домрачева лидировала перед заключительной стрельбой, где совершила два промаха (всего в ее пассиве три штрафных круга).

Ирина Кривко стала 14-й (+53,9), Надежда Скардино — 16-й (+1:06,7). У обеих по одному штрафному кругу.

Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце 18-21 января.