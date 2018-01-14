Понтонный мост через Припять будет восстановлен после нормализации погодных условий

Понтонный мост через Припять в Житковичском районе будет восстановлен после нормализации погодных условий. Ранее планировалось восстановить движение по мосту в течение сегодняшнего дня.

В ночь на 14 января в результате резкого изменения погодных условий было сорвано крепление понтонного моста. Было принято решение мост временно развести.

«Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение восстановить мостовую переправу после установления благоприятных погодных условий», — сообщил БЕЛТА начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

По его словам, мостовая переправа готова к установке. «После нормализации благоприятных погодных условий мы восстановим ее максимально оперативно — буквально в течение трех часов», — отметил Макаров.

До разрешения ситуации перевозка людей с одного берега на другой осуществляется спасательными катерами.