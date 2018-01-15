Ермошина считает, что одну из избирательных кампаний 2020 года надо проводить в ноябре 2019-го

Одну из избирательных кампаний (президентские и парламентские выборы) 2020 года надо проводить в ноябре 2019-го. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина на телеканале «Беларусь 1».

«Я думаю, в конце 2019 года надо проводить какую-то избирательную кампанию. Ноябрь 2019-го — идеальный период для этого», — сказала председатель Центризбиркома.

Ермошина отметила, что совместить две избирательные кампании, приходящиеся на 2020 год, избирательные комиссии, состоящие из общественников, не в состоянии, пишет БЕЛТА.

«У нас все выборы держатся на общественных плечах. Нигде даже в самом крохотном государстве не работает 9 человек в Центральной избирательной комиссии, а у нас работают, организуют выборы. Кроме этого, две избирательные кампании очень здорово политизируют атмосферу, что не идет на пользу обществу, потому что может дестабилизировать политическую и общественную обстановку. Поэтому, я думаю, их будут разводить», — заключила она.