Ермошина считает, что одну из избирательных кампаний 2020 года надо проводить в ноябре 2019-го

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Одну из избирательных кампаний (президентские и парламентские выборы) 2020 года надо проводить в ноябре 2019-го. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина на телеканале «Беларусь 1».

«Я думаю, в конце 2019 года надо проводить какую-то избирательную кампанию. Ноябрь 2019-го — идеальный период для этого», — сказала председатель Центризбиркома.

Ермошина отметила, что совместить две избирательные кампании, приходящиеся на 2020 год, избирательные комиссии, состоящие из общественников, не в состоянии, пишет БЕЛТА.

«У нас все выборы держатся на общественных плечах. Нигде даже в самом крохотном государстве не работает 9 человек в Центральной избирательной комиссии, а у нас работают, организуют выборы. Кроме этого, две избирательные кампании очень здорово политизируют атмосферу, что не идет на пользу обществу, потому что может дестабилизировать политическую и общественную обстановку. Поэтому, я думаю, их будут разводить», — заключила она.


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Тэги: выборы в парламент-2020 президентские выборы-2020 Персона: Лидия Ермошина

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  • Многие критикуют выборы. За 23 года в РБ на выборах не было 2 или хотя бы 3 кандидата. И все хотят быть президентами и потому становится их много. Народ и голосует за А.Г.Лукашенко больше %, чем за всех по отдельности.
  • Многие критикуют выборы. За 23 года в РБ на выборах не было 2 или хотя бы 3 кандидата. И все хотят быть президентами и потому становится их много. Народ и голосует за А.Г.Лукашенко больше %, чем за всех по отдельности.