После поножовщины в пермской школе заведено дело о покушении на убийство

По факту нападения на учеников в школе №127 Мотовилихинского района Перми возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц». Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Пермскому краю.

По данным СМИ, количество пострадавших в результате инцидента выросло до 11 человек. Главврач пермской станции скорой помощи рассказал, что госпитализированы десять школьников и один учитель.

Утром 15 января в СМИ появились сообщения о нападении на пермскую школу. Однако как выяснилось, нападения не было — в школе произошла драка между двумя учениками с применением ножей. Школьники и педагоги пытались разнять участников конфликта, в результате чего получили ножевые ранения.

Подозреваемые в нападении задержаны и допрашиваются следственными органами. Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы из здания.