Молоковоз сбил насмерть пешехода на трассе в Березинском районе

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В Березинском районе молоковоз насмерть сбил мужчину, шедшего по трассе. ДТП произошло 14 января около трех часов ночи на 110-м км автодороги Минск — Могилев у деревни Новоселки.

Водитель на грузовике МАЗ ехал в сторону Минска и сбил 23-летнего пешехода, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), сообщает БЕЛТА.

 

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома

 


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Тэги: ДТП молоковоз Город: Березино

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