Молоковоз сбил насмерть пешехода на трассе в Березинском районе

В Березинском районе молоковоз насмерть сбил мужчину, шедшего по трассе. ДТП произошло 14 января около 3:00 на 110-м км автодороги Минск-Могилев у д.Новоселки.

Водитель на автомашине МАЗ ехал в сторону Минска и сбил 23-летнего пешехода, который шел у правого края проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), пишет БЕЛТА.