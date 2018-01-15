Начальник Круглянской ПМК № 266 Николай Патрончик и его сын обвиняются в хищении

Следственным управлением УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело по обстоятельствам хищения имущества, совершенного группой лиц в особо крупном размере.

Обвиняемыми по уголовному делу признаны начальник государственного унитарного коммунального дочернего строительного предприятия «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266» 66-летний Николай Патрончик и его сын.

Проведенными первоначальными следственными действиями установлено, что руководитель предприятия, используя свое служебное положение, в начале 2014 года вступил в сговор со своим сыном с целью завладения денежными средствами предприятия.

Для придания видимости законности своих действий 31-летний обвиняемый обеспечил регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя своего знакомого и весь период противоправной деятельности действовал от его имени.

В свою очередь, руководитель предприятия давал незаконные указания подчиненным ему по службе работникам о приобретении автомобильных запчастей у субъектов хозяйствования через вышеуказанного индивидуального предпринимателя с последующим перечислением денежных средств на расчетный счет ИП. При этом к закупочной цене осуществляли надбавку, которая в некоторых случаях достигала до 100%. В результате разница между закупкой и продажей автомобильных запчастей составила более 1 050 000 рублей.

Таким образом, ГУКДСП «Круглянская ПМК № 266» был причинен ущерб в особо крупном размере.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

К обоим обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.

С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых.

Расследование продолжается.

Предприятие Патрончика полностью отстроило родину Александра Лукашенко — деревню Александрия, в том числе его резиденцию «Александрия-2».

«Это такая самая простенькая резиденция, но нормальная. Мы качественно сделали. Правда, с него еще ящик коньяка. Он мне так и не поставил. И баня с него. Он мне обещал», — сказал Патрончик в январе 2017 года в интервью интернет-газете Naviny.by.