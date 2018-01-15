Прекращено следствие по делу об убийстве новорожденных девочек в Березино

В управлении Следственного комитета по Минской области окончено расследование дела о смерти двух новорожденных детей и их матери в Березино.

Фото Следственного комитета

29-летняя жительница райцентра не состояла на учете по беременности и не обращалась за медицинской помощью. 28 сентября 2017 года дома родила двух девочек. Женщина в тяжелом состоянии была обнаружена родственницей и доставлена в реанимационное отделение районной больницы. Несмотря на усилия врачей, спустя некоторое время она умерла от массивной кровопотери, сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Следственно-оперативная группа в квартире роженицы, в ванной комнате в тазу с водой, обнаружила двух новорожденных детей без признаков жизни. По результатам судебно-медицинских экспертиз комиссия экспертов управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области установила, что младенцы родились живыми, доношенными, жизнеспособными, без каких-либо заболеваний и пороков развития. Их смерть наступила от механической асфиксии при утоплении.

С учетом собранных доказательств действия женщины следствием были квалифицированы по ст. 140 УК (убийство матерью новорожденных детей).

В ходе дополнительных исследований алкоголя в крови женщины не выявлено. Проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении погибшей не обнаружила у нее хронического психического заболевания и слабоумия.

Согласно показаниям соседей, медицинских работников, родственников, женщина о своей беременности никому не говорила. Супруг также не знал о ее положении, так как не замечал видимых признаков. В день произошедшего он находился в Минске на работе.

К материалам уголовного дела приобщены медицинские документы, результаты служебного расследования управления здравоохранения Минского облисполкома, заключения комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз.

На основании установленных сведений и полученных доказательств следствие пришло к выводу, что женщина совершила убийство своих новорожденных детей, находясь в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами.

Предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи со смертью женщины (на основании п. 7 ч. 1 ст. 29 УПК).