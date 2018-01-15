Гособвинение повторно попросило приговорить к смертной казни минчан, обвиняемых в убийстве трех человек

15 января на повторном рассмотрении в Минском городском суде дела об убийстве в декабре 2015 года молодой пары в доме на улице Алибегова и убийстве мужчины в поселке Колодищи (Минский район) гособвинитель попросил назначить основным фигурантам Вячеславу Сухарко и Александру Жильникову высшую меру наказания — смертную казнь, третьей обвиняемой Алине Шульгановой — 12 лет лишения свободы, передает БелаПАН.

Такое же наказание в отношении этих двух мужчин гособвинение запрашивало и на первом разбирательстве дела в суде. Шульгановой гособвинение тогда просило назначить 15 лет лишения свободы.

Как ранее писали Naviny.by, бывшая активистка БРСМ не смогла смириться с тем, что ее парень ушел к другой. Наняла двух хулиганов, которые должны были запугать соперницу. Те «перестарались» — по пьяни убили и девушку, и возлюбленного. Заказчица в милицию сообщать не стала. А когда исполнителей повязали, стало известно, что накануне они убили еще одного человека — жителя Колодищей.

6 марта 2017 года Мингорсуд приговорил 23-летнего Вячеслава Сухарко и 44-летнего Александра Жильникова, рабочих пилорамы, обвиняемых в убийстве трех человек, разбое, хищении документов, к пожизненному заключению в колонии особого режима и конфискации имущества. Третьего фигуранта уголовного дела, 27-летнюю Алину Шульганову, воспитательницу детского сада, за организацию причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, и приготовление к похищению человека суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.

Потерпевшие по делу — пять родственников убитых. При первом рассмотрении суд постановил взыскать в качестве материальной компенсации морального вреда с Сухарко и Жильникова в пользу троих потерпевших 40, 40 и 70 тысяч рублей, с троих обвиняемых в пользу двоих потерпевших — 60 и 60 тысяч рублей.

14 июля Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение в Мингорсуд с новым составом судебной коллегии по уголовным делам. С первым приговором не согласились все стороны процесса. Апелляционные жалобы в ВС направили обвиняемые, их защитники и потерпевшие.

Апелляционный протест на мягкость приговора Мингорсуда принесла прокуратура.

Во время слушаний в Верховном суде Сухарко попросил заменить ему пожизненное заключение расстрелом.