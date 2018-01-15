Глава МИД РФ надеется, что белорусско-российского договор о взаимном признании виз подпишут в ближайшее время

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров надеется, что Беларусь и Россия подпишут договор о взаимном признании виз в ближайшее время. Об этом Лавров заявил 15 января на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает БелаПАН.

«Чтобы граница была прозрачная, нужно, чтобы наши действия были синхронизированы. Так что мы целиком за то, чтобы у нас вообще не было никаких границ», — сказал Лавров.

«Но когда в условиях, очень непростых для России с точки зрения террористических угроз, белорусские друзья буквально без предупреждения объявили 80 стран как имеющих право для своих граждан безвизово въезжать в Беларусь на несколько дней, это, конечно же, внесло некоторый разнобой в ситуацию», — добавил он.

Глава МИД пояснил, что с некоторыми из этих стран у России существует «визовый режим, и достаточно серьезные проверки проходят по обращению за визами со стороны граждан соответствующих государств».

«И получалась ситуация, когда, въехав в Беларусь, гражданин из страны, для посещения России которому нужна виза, может абсолютно спокойно взять и перебраться в Россию без какой-либо проверки, — сказал Лавров. — Поэтому мы вынуждены были сделать то, что мы сделали: предупредили всех, что если люди хотят передвигаться из Беларуси в Россию в этой ситуации, то придется для иностранцев делать проверку, а летать самолетами из Беларуси в Россию иностранцы должны только в аэропорты, где есть международные пункты пропуска. Это очевидные абсолютно вещи».

Лавров подчеркнул, что Россия предложила Беларуси «оперативно согласовать договор о взаимном признании виз, который уже в высокой стадии готовности». «Надеюсь, что он будет принят в ближайшее время. Мы к этому готовы», — заявил он.

11 января на совещании по либерализации визового режима Александр Лукашенко поставил задачу в течение 2018 года урегулировать разногласия в пограничной сфере с Россией. Он также отметил, что рациональные и вполне объяснимые действия Беларуси в части либерализации визового режима для иностранцев вызывают настороженность у России.

«Белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, «самой странной границы в Европе». Российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем — на авиа- и железнодорожном», — сказал глава государства.

Отметив, что российская сторона исходит якобы из соображений безопасности, Лукашенко добавил: «Но о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства? Никто не может въехать, кто находится в этих списках. Кто не находится, имеет право въехать, пока не попадет в эти списки. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается и поэтому вводится граница, несостоятельны».