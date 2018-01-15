Активиста Петра Маркелова 18 января будут судить за несанкционированное «конопляное колядование»

Рассмотрение административного дела в отношении руководителя медиаслужбы общественного движения «Дзея» Петра Маркелова состоится в суде Центрального района Минска 18 января.

Маркелова обвиняют по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий) за «конопляное колядование», которое прошло 25 декабря в центре столицы. В минувшем году активист уже привлекался к ответственности по этой статье — он был задержан 15 марта после разрешенной властями уличной акции против декрета «о тунеядцах» в Минске и осужден на 12 суток административного ареста.

Маркелов сообщил БелаПАН, что планирует пойти в суд.

«То, что было 25 декабря, тяжело назвать акцией, это было обычное колядование. Мы сделали [вместо колядной звезды] стилизованные конопляные листья на палках. Ходили и пели колядную песню «А ўчора з вячора» с небольшими изменениями в тексте, чтобы напомнить людям о том, что существует проблема 328-й уголовной статьи и необходима реформа законодательства. Это было колядование, а не акция, поскольку мы явно не высказывали ни политических требований, не выкрикивали лозунгов, мы просто ходили и пели. Мы прошли от улицы Октябрьской до универсама «Центральный», а потом на улицу Зыбицкую и вернулись назад, на все ушло около часа», — рассказал Маркелов.

Информации о том, начаты ли административные процессы в отношении других участников акции 25 декабря, у него нет.

«Конопляное колядование» 25 декабря в центре Минска было организовано инициативой Legalize Belarus. В рамках этой кампании активисты общественного движения «Дзея» и белорусского движения международной сети Students For Liberty выступают за реформы в системе регулирования оборота наркотических средств и декриминализацию статьи 328 Уголовного кодекса, которая, по их мнению, предусматривает неоправданно длительные сроки заключения за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ.

В октябре прошлого года Legalize Belarus запустила кампанию «Реформа 328», в рамках которой провела сбор подписей под коллективным обращением к властям с требованием о законодательном реформировании данной статьи УК. Обращение в Палату представителей и МВД подписали более 4 тысяч 600 человек, однако госорганы эту общественную инициативу не поддержали.