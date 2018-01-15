В Чаусах горел торговый центр

Пожар случился утром 14 января в торговом центре на улице Первомайской в Чаусах. Пострадавших нет.

Пожарная автоматика в 10:36 послала сигнал в центр оперативного управления Могилевского областного управления МЧС.

Прибывшие спасатели обнаружили горение на втором этаже торгового центра, помещения и чердак были в плотном дыму. Сотрудники торгового центра и посетители самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.

Пожар был локализован и ликвидирован. Огнем повреждено имущество в четырех торговых зонах, а также внутренняя отделка.

Рассматриваемая версия причины пожара — короткое замыкание электропроводки.