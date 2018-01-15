Спецпредставитель ПА ОБСЕ Кент Харстед посетит Беларусь

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Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе, глава делегации парламента Швеции в ПА ОБСЕ Кент Харстед посетит Беларусь 21-24 января.

22 января состоится встреча Харстеда с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. На этот же день запланирована встреча спецпредставителя руководителем Центризбиркома Беларуси Лидией Ермошиной. 

Последний раз Харстед посещал Минск в июле 2017 года для участия в работе летней сессии ПА ОБСЕ.

Во время парламентских выборов в Беларуси в 2016 году Харстед координировал работу миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ, напоминает БелаПАН.

 

 


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Тэги: ПА ОБСЕ Персона: Владимир Андрейченко Лидия Ермошина Кент Харстед

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