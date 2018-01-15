Нападающий БАТЭ Виталий Родионов завершил игровую карьеру

Нападающий футбольного клуба БАТЭ 34-летний Виталий Родионов завершил игровую карьеру. Информация об этом размещена на официальном сайте борисовской команды.

Фото fcbate.by

«Пришло время объявить, что минувший год стал для меня последним в качестве футболиста БАТЭ. Хочу сказать спасибо всем тем, кто находился рядом со мной на протяжении всего этого пути, помогал мне, а порой даже создавал какие-то препятствия, только добавлявшие мне мотивации. Отдельная благодарность моим первым тренерам Валерию Евгеньевичу Новикову и Владимиру Павловичу Войтеховичу, которые разожгли в юном пареньке неуемное желание и страсть к игре, помогавшие на протяжении всей карьеры. Спасибо болельщикам БАТЭ, руководству клуба, тренерам, партнерам - вместе с ними я пережил огромное количество невероятных эмоций, которые останутся в памяти навсегда! И спасибо каждому, кто поддерживал меня и БАТЭ эти годы!» — прокомментировал решение о завершении карьеры нападающий.

В сообщении отмечается, что Родионов продолжит работать в структуре клуба, но не говорится, в качестве кого.

Напомним, в матче заключительного тура последнего чемпионата страны между «Городеей» и БАТЭ Родионов забил мяч на последних секундах встречи и принес борисовчанам ничью 3:3. Этот результат позволил БАТЭ стать чемпионом.

Всего же Родионов провел в БАТЭ 11 сезонов. За это время он сыграл в 412 матчах и забил 161 мяч.

Родионов является обладателем ряда индивидуальных наград: лучший бомбардир высшей лиги (2008, 2013, 2016), лучший футболист чемпионата Беларуси (2008, 2013), лучший нападающий чемпионата Беларуси (2010, 2011, 2012, 2013, 2016).

В составе национальной сборной Беларуси провел 48 матчей и забил 10 мячей.