В Бресте рабочему затянуло руку в пилораму

Серьезную травму получил работник пилорамы в Бресте, руку которого затянуло под диск.

ЧП случилось днем 12 января. Житель Бреста 1989 года рождения, работающий станочником в частной организации, находясь на территории пилорамы, занимался обработкой древесины. В какой-то момент цепь станка зацепилась за перчатку на руке мужчины и затянула ее под диск.

В результате мужчина потерял три фаланги пальцев правой руки.

Проверку по данному факту проводит Брестский межрайонный отдел Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.