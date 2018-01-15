В Бресте рабочему затянуло руку в пилораму
Просмотров: 37 Комментариев: 0
Серьезную травму получил работник пилорамы в Бресте, руку которого затянуло под диск.
ЧП случилось днем 12 января. Житель Бреста 1989 года рождения, работающий станочником в частной организации, находясь на территории пилорамы, занимался обработкой древесины. В какой-то момент цепь станка зацепилась за перчатку на руке мужчины и затянула ее под диск.
В результате мужчина потерял три фаланги пальцев правой руки.
Проверку по данному факту проводит Брестский межрайонный отдел Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Обсудим?