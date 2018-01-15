В Бресте рабочему затянуло руку в пилораму

/ Происшествия
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Серьезную травму получил работник пилорамы в Бресте, руку которого затянуло под диск.

ЧП случилось днем 12 января. Житель Бреста 1989 года рождения, работающий станочником в частной организации, находясь на территории пилорамы, занимался обработкой древесины. В какой-то момент цепь станка зацепилась за перчатку на руке мужчины и затянула ее под диск.

В результате мужчина потерял три фаланги пальцев правой руки.

Проверку по данному факту проводит Брестский межрайонный отдел Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

 


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Тэги: пилорама производственная травма Город: Брест

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