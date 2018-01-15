В Минске могут повысить тарифы на ЖКУ

В случае роста доходов населения, возможно, будет принято решение о дополнительном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом 15 января сообщила заместитель председателя гособъединения «Минское городское жилищное хозяйство» Юлия Сагайдак.

По ее словам, решение о повышении тарифов в Минске уже подготовлено и находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. «Мы будем платить по новым тарифам в феврале за январь, но когда они вступят в силу, станет известно после официального опубликования решения Мингорисполкома», — подчеркнула Сагайдак.

Чиновница сказала, что тарифы будут подняты в пределах, установленных недавно принятым указом президента, — не более 10 рублей для стандартной двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ЖКУ. «Повышение у нас происходит один раз в год. Но у нас также возможна индексация тарифов до четырех раз в год. В прошлом году она проводилась. Но перед таким решением обязательно Минэкономики, МАРТ изучают рост доходов населения. И только в увязке с этими цифрами могут приниматься решения об индексации тарифов. Будет ли это в 2018 году, надо задавать вопросы МАРТ. Но механизм такой предусмотрен», — сказала замруководителя объединения.

Она также сообщила, что в 2018 году запланировано снижение затрат на ЖКУ в пределах 5% в сопоставимых ценах. «По факту за 2017 год снижение затрат составило свыше 17 млн рублей, на 2018 год запланировано — порядка 9 млн рублей», — сказала специалист.

По ее словам, мероприятия по снижению затрат предусматривают пересмотр и оптимизацию норм и нормативов, оптимизацию численности, снижение энергопотребления. «Также большое влияние оказывает установление планово-расчетных цен. То есть изначально рассчитываются затраты предприятий, они проходят процедуру согласования, и тарифы затем утверждаются в увязке с затратами предприятий ЖКХ. При расчете таких затрат используются макроэкономические параметры на следующий финансовый год и учитываются мероприятия по снижению затрат», — пояснила Сагайдак.

Александр Лукашенко 5 января подписал указ № 473 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год». Данным документом установлено, что в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг тарифы повысятся в «пределах пяти долларов». Планируется, что эти тарифы позволят обеспечить в 2018 году уровень возмещения населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг более 70%. По большинству услуг (техническое обслуживание жилых помещений, лифтов, водоснабжение, водоотведение, сбор, вывоз и обезвреживание коммунальных отходов) с учетом проводимой работы по снижению их себестоимости планируется выйти на стопроцентное возмещение.