Трехлетний мальчик получил ожог в результате разрушения батареи мобильного телефона
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Ожог ноги получил трехлетний мальчик в результате разрушения аккумуляторной батареи мобильного телефона.
Происшествие случилось около шести часов утра 12 января в квартире одного из домов по улице Грушевская в Минске.
Как сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС, произошло разрушение аккумуляторной батареи мобильного телефона Samsung J7 2015 года выпуска.
Пострадавший ребенок был госпитализирован.
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