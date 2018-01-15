Трехлетний мальчик получил ожог в результате разрушения батареи мобильного телефона

Ожог ноги получил трехлетний мальчик в результате разрушения аккумуляторной батареи мобильного телефона.

Происшествие случилось около шести часов утра 12 января в квартире одного из домов по улице Грушевская в Минске.

Как сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС, произошло разрушение аккумуляторной батареи мобильного телефона Samsung J7 2015 года выпуска.

Пострадавший ребенок был госпитализирован.