Трехлетний мальчик получил ожог в результате разрушения батареи мобильного телефона

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Ожог ноги получил трехлетний мальчик в результате разрушения аккумуляторной батареи мобильного телефона.

Происшествие случилось около шести часов утра 12 января в квартире одного из домов по улице Грушевская в Минске.

Как сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС, произошло разрушение аккумуляторной батареи мобильного телефона Samsung J7 2015 года выпуска.

Пострадавший ребенок был госпитализирован.

 


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Тэги: пострадал ребенок ожог батарея для мобильника Город: Минск

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