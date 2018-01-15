Лукашенко выделил 1 млн рублей из резервного фонда президента на завершение строительства детского сада в Фаниполе

Александр Лукашенко выделил из средств резервного фонда президента 1 млн рублей на завершение строительства в 2018 году детского сада в Фаниполе Минской области. Это предусмотрено распоряжением главы государства, подписанным в связи с 80-летием образования Минской области, сообщает пресс-служба президента.

Строительство детского сада началось в ноябре 2017 года. Учреждение рассчитано на 230 мест, его планируют открыть 1 сентября 2018 года.

Как сообщалось, расходы республиканского бюджета на текущий год перед его принятием парламентом по решению Лукашенко были урезаны и перечислены в резервный фонд президента. На встрече с представителями деловых кругов 22 декабря глава государства заявил, что средства будут использоваться согласно предложениям правительства и парламента, пишет БелаПАН.

«Принимая новый бюджет, «лямант» подняли бизнесмены от политики — те расходы, что были запланированы в бюджете, я еще на 10% сократил, перечислив эти средства в резервный фонд президента, который в бюджете будет, не у меня в кармане, и будет использоваться по предложениям правительства и парламента. Там некоторые говорят: президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и прочих причин», — сказал белорусский руководитель.