Минчане смогут получать СМС-рассылку о плановых и аварийных отключениях коммунальных услуг

При желании жители Минска теперь смогут получать СМС-рассылку о плановых и аварийных отключениях коммунальных услуг. Об этом 15 января сообщил начальник управления «Контакт-центр» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Игорь Кириленков.

«Одно из направлений, над которым мы сегодня работаем, это информирование потребителей ЖКУ о плановых или аварийных отключениях на инженерных сетях жилых домов. Если потребитель на сайте 115.бел зарегистрируется и подпишется на эту услугу и не будет ее считать спамом, то в 2018 году такая рассылка возможна через мессенджеры Viber и Telegram и портал», — рассказал начальник управления.

Он также сообщил, что в 2017 году на единый номер столичных служб ЖКУ 115 поступило более 1 млн 600 тыс. звонков, зарегистрировано более 1 млн 900 тыс. заявок, из которых 800 тысяч — информационно-справочные. Наиболее востребованными были заявки по водоснабжению, электроэнергии, санитарному состоянию общих мест пользования. «Продолжалось наше взаимодействие с аварийными службами, удовлетворялись заявки в выходные и праздничные дни. Таких заявок только для УП «Мингаз» поступило более 114 тыс. Это довольно высокий показатель», — заметил специалист.

Кириленков также сказал, что в 2017 году начал действовать интернет-ресурс, задачей которого является повышение коммунальной грамотности населения. «Там размещается полезная информация для потребителей ЖКУ», — пояснил Кириленков. В августе заработал чатбот, который активно помог в период начала отопительного сезона и ответил на запросы 347 тыс. раз. Ежесуточно им пользуется 500-700 жителей Минска.

По словам чиновника, столичный опыт работы единого номера и единого портала по ЖКУ распространяется и на областные и районные центы страны. До конца текущего года поручено создание порталов по ЖКУ в каждом областном центре.