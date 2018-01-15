В Пинске в школьной раздевалке произошел пожар
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В Пинске 11 января около 13 часов произошло возгорание в школьной раздевалке.
В корпусе начальных классов средней школы №12 загорелась раздевалка. Проверкой установлено, что, предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в блоке управления потолочного светильника. Вылетающие искры попали на стены.
Работники школы самостоятельно ликвидировали пожар с применением порошкового огнетушителя. В результате инцидента никто не пострадал. Огнем повреждены деревянный шкаф, светильник и обои, рассказал БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
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