Фотофакт. В Сморгонском районе «Форд» вылетел в кювет и врезался в дерево

Вблизи деревни Голешонки Сморгонского района в 7:15 13 января произошло смертельное ДТП.

28-летний мужчина ехал на «Форде» по трассе в сторону Сморгони, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и вылетел кювет, после чего автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома