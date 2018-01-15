Фотофакт. В Сморгонском районе «Форд» вылетел в кювет и врезался в дерево
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Вблизи деревни Голешонки Сморгонского района в 7:15 13 января произошло смертельное ДТП.
28-летний мужчина ехал на «Форде» по трассе в сторону Сморгони, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и вылетел кювет, после чего автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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