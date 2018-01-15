Правозащитники обратились к западным дипломатам с просьбой заступиться за политзаключенного Жемчужного

Представители белорусского правозащитного сообщества обратились с совместным заявлением к западным дипломатам с просьбой потребовать от властей страны прекратить жестокое обращение с политзаключенным Михаилом Жемчужным. Полный текст заявления опубликован на сайте правозащитного учреждения «Нью платформ инновейшн» («Платформа»).

Михаил Жемчужный. Фото spring96.org

Документ направлен специальному докладчику ООН по правам человека в Беларуси Миклошу Харасти, в представительство Евросоюза в Минске, а также ряд посольств — Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, США, Франции, Чехии и Эстонии.

Помимо «Платформы» заявление подписали представители публичного учреждения «Белорусский документационный центр» (Литва), международного центра гражданских инициатив «Наш дом», правозащитного центра «Правовая помощь населению» (Украина), общественного форума «Свободу политзаключенным Беларуси», правозащитного движения «Наша Беларусь», просветительско-информационного учреждения «ТаймАкт», гражданской инициативы «Шаг к закону», публичного учреждения «Лига развития демократии «Гражданский вердикт» (Литва), инициативной группы по созданию общественного объединения пенсионеров «Наше поколение», белорусского представительства Псковского регионального общественного движения «Вече» (Россия).

Подписанты выразили обеспокоенность «фактами пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения» в отношении Жемчужного. Они обратили внимание на то, что с момента задержания в августе 2014 года Жемчужный «неоднократно сообщал о применении к нему изощренных методов давления и унижения».

В мае 2017 года осужденного правозащитника перевели в исправительную колонию № 11 в Волковыске (Гродненская область), а в июле — в колонию № 9 в Горках (Могилевская область). Правозащитное сообщество рассматривает это как нарушение Уголовно-исполнительного кодекса, который гласит, что «осужденные к лишению свободы должны отбывать весь срок наказания, как правило, в одной исправительной колонии».

Особую обеспокоенность правозащитников вызывает нынешняя ситуация с Жемчужным в горецкой колонии. По их информации, сотрудниками учреждения «устроена моральная и физическая травля политзаключенного», а сам он помещен в «невыносимые и унижающие человеческое достоинство условия».

«Для дискредитации и унижения его человеческого достоинства сотрудники администрации учреждения используют традиции криминальной субкультуры с участием криминального спецконтингента, — отметили подписанты. — Все его обращения к сотрудникам администрации об обеспечении его личной безопасности остаются либо без ответа, либо с циничным отказом «в связи с отсутствием в колонии помещений для обеспечения его безопасности».

Правозащитники призвали западных дипломатов и представителей ООН «обратиться к официальным властям Беларуси с требованием прекратить пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение».

15 января правозащитный сайт spring96.org сообщил, что с 6 января Жемчужного на месяц поместили в помещение камерного типа (ПКТ).

Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Правозащитника приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.