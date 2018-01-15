Путину передадут сборник лучших цитат Лукашенко за прошлый год
Президенту России Владимиру Путину передадут сборник лучших цитат главы белорусского государства Александра Лукашенко за 2017 год.
Автор сборника «Народный телевизор» политолог Владимир Подгол 15 января встретился с послом России в Беларуси Александром Суриковым, через которого сборник цитат и должен попасть на рабочий стол российского президента.
Александр Суриков и другие сотрудники российского посольства также получили сборники цитат с автографом составителя.
В ближайшее время Владимир Подгол намерен провести встречу в посольстве Германии и передать «Народный телевизор» за 2017 год для канцлера Ангелы Меркель.
Владимир Подгол ежегодно готовит сборники лучших цитат Лукашенко и традиционно передает их иностранным дипломатам и политикам.
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