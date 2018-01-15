Путину передадут сборник лучших цитат Лукашенко за прошлый год

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Президенту России Владимиру Путину передадут сборник лучших цитат главы белорусского государства Александра Лукашенко за 2017 год.


Владимир Подгол. НАРОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР. Самые интересные цитаты Лукашенко в 2017-м

Автор сборника «Народный телевизор» политолог Владимир Подгол 15 января встретился с послом России в Беларуси Александром Суриковым, через которого сборник цитат и должен попасть на рабочий стол российского президента.

Александр Суриков и другие сотрудники российского посольства также получили сборники цитат с автографом составителя.

В ближайшее время Владимир Подгол намерен провести встречу в посольстве Германии и передать «Народный телевизор» за 2017 год для канцлера Ангелы Меркель.

Владимир Подгол ежегодно готовит сборники лучших цитат Лукашенко и традиционно передает их иностранным дипломатам и политикам.

 


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Тэги: цитаты Лукашенко Народный телевизор Персона: Александр Лукашенко Ангела Меркель Владимир Подгол Владимир Путин Александр Суриков

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