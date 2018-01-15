Федынич не исключает, что расследование «дела профсоюзов» будет снова продлено

Руководитель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич не исключает, что расследование возбужденного в отношении него, а также бухгалтера организации Игоря Комлика, уголовного дела будет во второй раз продлено.

«С учетом того что расширился круг лиц, которых вызывают на допросы в качестве свидетелей, возникает чувство, что в феврале расследование не завершится и опять будет продлено», — заявил БелаПАН глава профсоюза.

По его мнению, в пользу такой версии говорит и тот факт, что в следственную группу по данному уголовному делу недавно увеличили.

Федынич сообщил, что в последний раз встречался со следователем 12 января.

«Меня ознакомили с решением о том, что накладывают арест на автомобиль моей жены, спустя полгода они о нем вспомнили», — отметил глава профсоюза РЭП.

Федынич и Комлик проходят как подозреваемые по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) УК, их обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере.