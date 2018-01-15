Аналитики считают, что биткоин упадет до 10 тысяч

/ Экономика
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В понедельник крупнейшие криптовалюты начали торги с ослабления. Финансовые аналитики не исключают, что это не последнее падение.


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Так, по данным CoinMarketCap, биткоин дешевел на 2,6%, опустившись на уровень 13,8 тыс. долларов, а на бирже OKEx он потерял 5% — 13,49 тыс. долларов, на Bitfinex 1,5% —  13,6 тыс., пишет РИА «Новости».

В то же время по сообщению Coindesk, биткоин дорожал на 0,1% — 13,6 тыс. долларов.

Финансовые аналитики полагают, что следующей психологической отметкой будет уровень в 10 тыс. долларов, ниже которого крупнейшая криптовалюта торговалась в ноябре прошлого года.


Сюжет: Криптовалюта

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Тэги: курс биткоина

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