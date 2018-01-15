Белорусский государственный музыкальный театр отметит день рождения гала-концертом

Свой 47-й день рождения Белорусский государственный академический музыкальный театр отметит 17 января оригинальной концертной программой «Золотая россыпь оперетты».

Автором идеи выступил художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Адам Мурзич.

Первое отделение концерта составят лучшие вокальные номера классической оперетты, второе — наиболее интересные и эффектные номера советской оперетты. Все ведущие номера исполнят молодые артисты театра.

По словам художественного руководителя театра, «Золотая россыпь оперетты» — это совершенно новая концертная программа для сегодняшнего состава исполнителей Музыкального театра. Если оперетты, отдельные номера из которых представлены в концерте, и были поставлены на сцене театра, то исполнялись они представителями другого поколения артистов.

В «Золотой россыпи оперетты» будет задействован весь творческий коллектив театра: артисты-вокалисты, две хореографические труппы — классический балет и балет оперетты и мюзикла, хор, оркестр.

С артистами работают главный режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Ковальчик, режиссеры-постановщики Анна Моторная и Валерия Чигилейчик, а также режиссер, заслуженная артистка Республики Беларусь Зинаида Вержбицкая. Кроме того, Анна Моторная является и автором сценарной основы концерта. Над пластической и танцевальной составляющей концертных номеров трудятся балетмейстеры Елена Дмитриева-Лавринович, Владимир Крупский, Сергей Микель, Оксана Кимкетова, Ольга Серко, а также Анна Пожарицкая (студентка третьего курса Белорусской государственной академии музыки, которая учится по специальности «Хореографическое искусство (режиссура)»).

В концерте прозвучат лучшие вокальные номера из оперетт «Перикола» Ж. Оффенбаха; «Корневильские колокола» Р. Планкетта; «Продавец птиц» и «Мартин-рудокоп» К. Целлера; «Подвязка Борджиа» Й. Крауса; «Веселая вдова» и «Цыганская любовь» Ф. Легара; «Баядера», «Графиня Марица» и «Фиалка Монмартра» И. Кальмана; «Холопка» Н. Стрельникова; «Вольный ветер» и «Белая акация» И. Дунаевского; «Свадьба с генералом» Е. Птичкина, «Цирк зажигает огни» и «Поцелуй Чаниты» Ю. Милютина, «Русский секрет» В. Дмитриева и многие другие.

Фото agentika.com